«التعليم» تعلن نماذج استرشادية لامتحان نوفمبر للصفين الرابع والخامس الابتدائى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نماذج أسئلة استرشادية لامتحانات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس الابتدائي، ليستعين بها الموجهون والمعلمون في وضع امتحانات شهر نوفمبر 2022.

فى سياق متصل تنشر "الدستور" مقررات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي وذلك قبل امتحانات نوفمبر التي تبدأ نهاية الأسبوع الجاري على مستوى مدارس جمهورية مصر العربية.

مقررات شهر نوفمبر للصفين الرابع والخامس

١/ مقرر شهر نوفمير للصف الرابع

اللغه العربية:

من نهاية مقرر أكتوبر حتى المحور الثاني موضوع "أنا مؤثر".

رياضيات :

من نهاية منهج أكتوبر بالوحدة الثالثة حتى الدرس الرابع من الوحدة السادسة.

علوم:

المفهوم الثالث + المفهوم الرابع.



دراسات اجتماعية:

الوحدة الثانية



تكنولوجيا المعلومات:

من الدرس السابع من المحور الأول وحتى الدرس الرابع من المحور الثاني.



المهارات المهنية:

من الدرس السابع وحتى نهاية المحور الأول.

شخصيات مؤثرة



التربية الدينية الإسلامية:

المحور الأول من بداية الموضوع الثالث درس "الطهارة" وحتى نهاية الموضوع الأول من المحور الثاني.



لغة إنجليزية:

من نهاية مقرر أكتوبر حتى الوحدة الخامسة.



٢/ مقررات نوفمبر للصف الخامس

اللغة العربية:

من نهاية مقرر أكتوبر وحتى الموضوع الثاني من المحور الثاني "لغاتهم تميزهم".

رياضيات:

الوحدة الثالثة + الوحدة الرابعة وحتى الدرس السابع من الوحدة الخامسة.

لغة انجليزية:

من نهاية مقرر أكتوبر وحتى بداية الوحدة.

تكنولوجيا المعلومات:

من الدرس الخامس من المحور الأول وحتى الدرس الثاني من المحور الثاني.



المهارات المهنية:

من الدرس السابع من المحور الأول حتى نهاية المحور الأول التربية.

التربيه الدينية الإسلامية:

من بداية الموضوع الثالث حتى نهاية الموضوع الأول من المحور الثاني.



