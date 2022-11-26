التشكيل.. «كورنيليوس» يقود هجوم الدانمارك أمام فرنسا بكأس العالم 2022

أعلن كاسبر هيولماند، المدير الفني للمنتخب الدنماركي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره الفرنسي، في السادسة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على استاد المدينة التعليمية بالريان، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.



وسيقود أندرياس كورنيليوس، هجوم منتخب الدانمارك، في مباراة اليوم، إلى جانب كل من بيير إيميل هويبيرج، جاسبر ليندستورم.



وجاء تشكيل منتخب الدنمارك، على النحو التالي:



حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: يواكيم أندرسين، فيكتور نيلسون، يواكيم ماهلي، أندرياس كريستنسن

خط الوسط: كريستيان إريكسن، راسموس كريستنسن

خط الوسط الهجومي: ميكيل دامسجارد، بيير إيميل هويبيرج، جاسبر ليندستورم

خط الهجوم: أندرياس كورنيليوس.



وكان منتخب الدنمارك، قد تعادل أمام نظيره التونسي، دون أهداف في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، بينما حقق المنتخب الفرنسي، فوزًا مستحقًا وكبيرًا على نظيره الأسترالي، بأربعة أهداف مقابل هدف.



واستهل منتخب أستراليا، منافسات الجولة الثانية، بتحقيقه فوزًا هامًا على تونس، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجنوب بالوكرة.



ويحتل المنتخب الفرنسي، صدارة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن أستراليا، صاحبة المركز الثاني.

ويحتل منتخب الدنمارك، المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن تونس، صاحبة المركز الرابع.