السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صيانة ورفع كفاءة 35 كشاف إنارة عامة فى التل الكبير بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، اليوم السبت، أعمال صيانة وإصلاح ورفع كفاءة الإنارة العامة داخل مدينة التل الكبير بمناطق البلد، الحمادة، والسلام المحطة.

كما جرى متابعة تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح ورفع كفاءة الإنارة العامة بالوحدات المحلية التابعة للمركز والمدينة، بقرى القصاصين القديمة، الظاهرية، الملاك، الجزيرة الخضراء، وأبوعاشور.

حيث جرى صيانة وإصلاح ورفع كفاءة عدد ٣٥ كشاف إنارة عامة بقطاع المدينة والقرى التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، كذلك تمت متابعة رفع الإشغالات من شارع أحمد عرابي بنطاق المدينة، وتم رفع عدد ٣ حالات إشغال طريق.

بجانب متابعة أعمال ردم الحفر الموجودة في شارع أحمد عرابي بنطاق المدينة نتيجة أعمال حفر توصيل الغاز الطبيعي؛ تسهيلًا لسير المرورية الحركة بشارع أحمد عرابي بنطاق المدينة.

 

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