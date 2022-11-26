السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 3 بينهم ضابط بالجيش جراء هجوم للقاعدة فى شبوة باليمن

اليمن
اليمن
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قالت مصادر أمنية ومحلية إن ثلاثة على الأقل من قوات الأمن بينهم ضابط برتبة رائد قتلوا، اليوم السبت، في هجوم نفذته عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة شبوة في جنوب شرق اليمن.

وأضافت المصادر لرويترز، أن الهجوم تم بعبوة ناسفة زرعتها عناصر التنظيم واستهدفت مركبة عسكرية تابعة للواء الأول لقوات دفاع شبوة المدعومة من التحالف العربي في منطقة المصينعة بشبوة، مما أدى إلى مقتل الرائد سالم الجبواني العولقي، قائد كتيبة في اللواء، واثنين من مرافقيه، بينما أصيب ثلاثة آخرون.

وتشهد محافظة شبوة مواجهات متفرقة من وقت لآخر في عدد من مديرياتها إثر حملات أمنية تقول السلطات المحلية إنها تنفذها ضد عناصر تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة الذين شنوا هجمات على القوات الجنوبية والحكومية في محافظتي شبوة وأبين.

وتزايدت التفجيرات بمحافظة شبوة في الآونة الأخيرة بعد سيطرة قوات ألوية العمالقة الجنوبية على مدينة عتق ومديريات المحافظة الغنية بالنفط والغاز مطلع أغسطس، وطردها فصائل منافسة تنتمي لحزب الإصلاح.

ووسع المجلس الانتقالي الجنوبي في سبتمبر وجوده في أنحاء أبين، وقبلها في شبوة، في خطوة قال إنها تهدف لمحاربة "التنظيمات الإرهابية".

اليمن القاعدة شبوة التحالف العربي المصينعة

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