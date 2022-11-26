«منتجي المكملات الغذائية»: نستهدف زيادة الصادرات إلى مليار دولار خلال 5 سنوات

أكد رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية الدكتور محمد أنور، أن الجمعية تستهدف زيادة صادرات المكملات الغذائية لتبلغ مليار دولار خلال خمس سنوات مقارنة بنحو 100 مليون دولار .

وأشار أنور - في تصريح على هامش تدشين الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية اليوم السبت- إلى أنه وفقا للإحصاءات الدولية فإن سوق المكملات الغذائية العالمي واعد وسيبلغ بحلول 2028 أكثر من 200 مليار دولار.

وقال إن الجمعية تستهدف زيادة الصادرات في المنطقة العربية وشمال ووسط إفريقيا لسهولة تسجيل فيها، لافتا إلى أنه يتم التصدير لتنزانيا وسيراليون والسودان والمملكة العربية السعودية واليمن وحاليا جاري المفاوضات مع عدد من الدول لفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأضاف أنور أن مصر بها نحو 15 مصنعا متخصصا فقط في إنتاج المكملات الغذائية بحجم أعمال يصل إلى نحو مليار جنيه، تلبي نحو 25% من احتياجات السوق مصري، فيما يغطي 70 مصنع للأدوية التي تسجل المكملات الغذائية نحو 50% من الاحتياجات فيما يتم استيراد 25% من الخارج.

وأوضح أن صناعة المكملات الغذائية واعدة في مصر وشهدت خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا، لافتا إلى أن العديد من المستثمرين الإماراتيين والسعوديين أبدوا رغبتهم في إقامة مصانع في مصر، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول التي تعطي ميزات للمنتج المصري أمام نظيره في الأسواق.

وتابع أن الجمعية ستعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية ستعمل على تسهيل استيراد المواد الخام والمعدات اللازمة لصناعة المكملات الغذائية وتقديم الخدمات اللوجستية الداعمة للعملية التصديرية والإنتاجية، كما ستعمل على تنظيم المعارض داخل وخارج مصر وإنشاء الشركات أو المساهمة في إنشاء الشركات التي تهتم بإنتاج وتصدير المكملات الغذائية بالإضافة إلى إبرام بروتوكولات واتفاقيات مع جهات أجنبية للارتقاء بمستوى المنتج المصري.

من جانبها طالبت الدكتورة رشا جلال ممثلة الهيئة العامة لسلامة الغذاء بضرورة التزام المصانع بالاشتراطات والمعايير التي تضعها الهيئة والتي تماثل نظيرتها في الأسواق الخارجية، كما طالبت بعدم قصر استخدام المكملات الغذائية على المرضى فقط بل يستطيع أي شخص استخدمها.

وشددت على أهمية جودة المنتج المصري وتعبئته حتى يستطيع المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من أن المنتج المصري من أرخص أنواع المكملات الغذائية.