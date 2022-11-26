مد المهلة المحددة لحائزى الأرز الأبيض والشعير لإخطار «التموين» حتى 4 ديسمبر
قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض لتنظيم التداول في الأسواق وإعطاء فرصة للحائزين من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات الموجودة لديهم، حتى الأحد الموافق 4-12-2022.
وقال وزير التموين إن القرار يأتي للصالح العام وفي ضوء التعاون الوثيق بين الوزارة وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للتسعيرة التي أقرها رئيس الوزراء، موضحا أن نموذج الإخطار متوافر بمديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن الوزارة أهابت بجميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وأشار القرار في بنوده إلي إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح بين 3.5 و4 أطنان أرز شعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.
وشدد على عدم حظر الأرز عن التداول من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.