مد المهلة المحددة لحائزى الأرز الأبيض والشعير لإخطار «التموين» حتى 4 ديسمبر

‏قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض لتنظيم التداول في ‏الأسواق وإعطاء فرصة للحائزين من ‏مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم، حتى الأحد الموافق 4-12-2022.

وقال وزير التموين إن القرار يأتي للصالح العام وفي ضوء التعاون الوثيق ‏بين الوزارة وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للتسعيرة التي أقرها رئيس الوزراء، موضحا أن نموذج الإخطار متوافر بمديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد ‏كمال، بأن الوزارة أهابت بجميع الفلاحين وأصحاب ‏الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية ‏وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة ‏‏2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا ‏الموسم.

وأشار القرار في بنوده إلي إلزام المزارعين بتوريد طن أرز ‏شعير عن كل فدان مزروع، حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح بين 3.5 ‏و4 أطنان أرز شعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% ‏من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة ‏المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في ‏المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.‏

وشدد على عدم حظر الأرز عن ‏التداول من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه ‏بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ‏ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل ‏قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏