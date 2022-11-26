محافظ أسوان يأمر بالتدخل السريع لحالة طفلة من ذوى الهمم

أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالتدخل السريع للتعامل مع حالة الطفلة "ر. م. م"، 14 سنة، بإشراف من مبادرة "الناس لبعضهم"، وذلك بعد قيام أسرة أسوانية بالإبلاغ عن عثورهم على طفلة استقلت قطار السكك الحديدية من محطة كوم أمبو وحتى محطة أسوان الرئيسية، وبعد فشلهم في التعرف على أي معلومات عن الطفلة، خاصة أنها من ذوي الهمم، تواصلوا مع فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي، برئاسة الإخصائية أماني فاضل، وبإشراف محمد يوسف، مدير المديرية.

وأوضحت أماني فاضل، أنه تم تحرير محضر إداري بقسم ثان أسوان، ثم عرضها على رئيس النيابة العامة، والذي أوصى بإيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية المتخصصة، كما قام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع إحدى مؤسسات الأيتام وذوي الإعاقة لاستقبال الطفلة، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لها، وتلبية مطالبها.

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع أسرتها بميت حلفا التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، والتي أكدت هروب الطفلة لظروفها الخاصة، وسيتم حضورهم لاستلام ابنتهم، مع تحرير تعهد أمام رئيس النيابة العامة برعايتها والحفاظ عليها، وعدم تكرار هروبها مجددًا، وفي حالة عدم قدرتهم على ذلك ستتم التوصية بإيداعها لأقرب دور رعاية اجتماعية متخصصة لمحل إقامتها.