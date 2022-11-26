ميتشيل ديوك يحصد جائزة رجل مباراة أستراليا وتونس في كأس العالم 2022

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، عن فوز ميتشيل ديوك، لاعب منتخب أستراليا بجائزة لاعب المباراة أمام تونس.

وكان منتخب أستراليا قد حقق فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب تونس بهدف نظيف، سجله ميتشيل ديوك، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، والتي أقيمت على ملعب "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ميتشيل ديوك

ميتشيل ديوك رجل مباراة أستراليا وتونس في كأس العالم 2022

وحصد ميتشيل ديوك جائزة أفضل لاعب في مباراة أستراليا وتونس في كأس العالم 2022، بعد تألقه وتسجيله هدف التقدم لمنتخب بلاده.

واحتفل ميتشيل ديوك بجائزة رجل المباراة مع ابنه فى المدرجات، قائلًا: "لقد أخبرت ابني لأشاركه هذه اللحظة، كان ذلك حرف J ، لم أشاهده فى الملعب لكن يبدو أنه فعلها كذلك".

ميتشيل ديوك ونجله

ويتواجد منتخب أستراليا في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم، والتي تضم منتخبات تونس، فرنسا، بالإضافة إلى الدنمارك.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

مجموعات كأس العالم 2022

وجاءت مجموعات كأس العالم 2022 في قطر على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر - هولندا - السنغال - الإكوادور.

المجموعة الثانية: إنجلترا - أمريكا - إيران - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - المكسيك - بولندا - السعودية.

المجموعة الرابعة: فرنسا - الدنمارك - تونس - أستراليا.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - ألمانيا - اليابان - كوستاريكا.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كرواتيا - المغرب - كندا.

المجموعة السابعة: البرازيل - سويسرا - صربيا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - أوروجواي - كوريا الجنوبية - غانا.