مراسل «القاهرة الإخبارية»: زيادة أسعار الخبز بنسبة 8% ومنتجات الألبان بنسبة 30% بفرنسا

كشف خالد شقير مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، تفاصيل اللقاء الذي جمع المستشار الألماني مع رئيسة الوزراء الفرنسية بشأن أزمة الطاقة.

وقال شقير إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يراهن على أزمة الطاقة الموجودة حاليًا في أوروبا، مشيرًا إلى أنه كانت هناك بوادر لتلك الأزمة بين فرنسا وألمانيا.

وأضاف أن زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إلى برلين، أمس، ولقاءها المستشار الألماني، تعد مرحلة جديدة وخطوة إيجابية في محاولة لإنهاء الانقسام في الرؤى بين فرنسا وألمانيا التي تتلخص في وضع سقف لأسعار الغاز.

شقير: تجميد أسعار الكهرباء والغاز في فرنسا حتى نهاية العام

وتابع: «فرنسا استطاعت من خلال هذا الاتفاق توفير الغاز لألمانيا في ظل نقص الكهرباء»، مؤكدًا أن فرنسا لجأت إلى بعض الحزم لمساعدة الشركات والأفراد، حيث تم تجميد أسعار الكهرباء والغاز حتى نهاية العام.

واستكمل: «مع بداية العام الجديد ستزيد أسعار الغاز بنسبة 15% وأسعار الكهرباء ستزيد بداية من فبراير المقبل».

وأوضح شقير أن ارتفاع أسعار الطاقة في فرنسا يمكن أن يتسبب في زيادة سعر الخبز والحكومة تحاول السيطرة على ذلك، متابعًا: «أسعار الخبز في فرنسا زادت بنسبة 8% منذ بداية هذه الأزمة وأسعار منتجات الألبان واللحوم أيضًا زادت بنسبة 30%».