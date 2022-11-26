منتخب تونس يتلقى الهزيمة رقم 10 فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم

خيبة أمل شعرت بها الجماهير التونسية والعربية بعد خسارة المنتخب التونسي أمام نظيره الأسترالي في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في مونديال 2022 وتقلص حظوظه في المنافسة على الصعود لدور الـ16.

وحملت خسارة المنتخب التونسي أمام نظيره الأسترالي بهدف دون رد الرقم 10 في 17 مباراة خاضها المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم مقابل انتصارين وخمسة تعادلات، وكان الهدف الذي سجله الأسترالي ميتشيل دوك هو الهدف رقم 26 الذي يهز شباك المنتخب التونسي مقابل 13 هدفًا سجلها لاعبو نسور قرطاج.

وشارك المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، وخاض 17 مباراة فاز خلالها مرتين، وتعادل خمس مرات، وخسر 10 مباريات.

كانت المشاركة الأولى لمنتخب تونس في مونديال 1978 بالأرجنتين، وحقق خلالها فوزًا واحدًا على المكسيك 3-1 بأهداف علي الكعبي ونجيب غميض والمختار ذويب، وتعادل مع ألمانيا الغربية بدون أهداف، ونال هزيمة أمام بولندا صفر – 1.

وفي مونديال فرنسا 1998 تعادل منتخب تونس مع رومانيا 1-1 وسجل الهدف إسكندر السويح، ونال هزيمتين أمام إنجلترا بهدفين نظيفين وأمام كولومبيا بهدف.

وفي مونديال 2002 في كوريا واليابان لم يحقق المنتخب التونسي أفضل من التعادل مع بلجيكا 1-1 وسجل الهدف رءوف بوزيان، ونال هزيمتين أمام روسيا واليابان بنتيجة واحدة صفر – 2.

وتكرر نفس السيناريو في مونديال ألمانيا 2006، حيث تعادل منتخب تونس مع السعودية 2-2 وسجل الهدفين زياد الجزيري وراضي الجعايدي، ونال الهزيمة أمام إسبانيا 1-3 وسجل الهدف جوهر المناري، وهزيمة أخرى أمام أوكرانيا بهدف.

وفي مونديال روسيا 2018 فاز المنتخب التونسي على بنما 2-1 وسجل الهدفين فخر الدين بن يوسف ووهبي الخرزي، وتعرض للهزيمة أمام إنجلترا 1-2 وسجل الهدف فرجاني ساسي، وهزيمة أخرى أمام بلجيكا 2-5 وسجل الهدفين ديلان برون ووهبي الخرزي.