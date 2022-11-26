«الرحلة».. كرة المونديال تعمل بالشحن وترسل 500 إشارة فى الثانية

لازالت الكرة المستخدمة فى مباريات بطولة كأس العالم التى تستضيفها قطر حاليا ، تبوح بأسرارها بمرور الوقت وزيادة عدد المباريات، وهو ما سعى إليه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بهدف استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة فى مساعدة الحكام فيما يخص تقنية الفار .

وانتشرت بعض الصور خلال الساعات الماضية من داخل الملاعب القطرية لكرات كأس العالم التي يتم شحنها بالكهرباء قبل بدء المباريات، وذلك لأنها تحتوي على حساسات إلكترونية ترسل 500 إشارة في الثانية للكاميرات الموجودة في الملعب و غرفة الـ VAR وكل ذلك مرتبط بنظام كشف التسلل.

وتحتوي الكرة على جهاز استشعار، يسمح باتخاذ قرارات دقيقة من خلال تقنية التسلل شبه الآلية .

وتساعد البيانات المأخوذة من هذا الجهاز فى تحديد نقطة الركلة بدقة أكبر، والتى يتم نقلها إلى غرفة التحكم جنبًا إلى جنب مع البيانات من كاميرا التعقب .

وانتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي، صوراً للكرات المستخدمة في نهائيات كأس العالم (قطر 2022)، وهي موصولة بشاحن كهربائي، حيث يتم شحنها قبل انطلاقة المباريات.

ويأتي سبب شحن الكرات كون يتواجد بها حساسات إلكترونية ترسل 500 إشارة في الثانية للكاميرات الموجودة في الملعب وغرفة تقنية الفيديو، فضلاً عن ارتباطها بنظام كشف التسلل وغيره.

يذكر أن كرة كأس العالم هي صناعة مصرية 100%، وستكون مصر نقطة تصدير للكرة على مستوى العالم، وتسمى هذه الكرة بـ"الرحلة"، وتصنع من الأحبار والمواد اللاصقة التي تعتمد على الماء.

وتزن كرة كأس العالم 2022 ، حوالى 420 جرام ومتوفرة على موقع الشركة المسئولة عن صناعتها بحولى 177 دولار.

وتعتبر كرة القدم التي يطلق عليها "الرحلة " هي النسخة الأحدث فى سلسلة طويلة من كرات القدم المستخدمة في بطولات كأس العالم على مر التاريخ .