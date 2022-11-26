السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 76 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبط ارز
ضبط ارز
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شنت مديرية تموين الشرقية، برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية، حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع إدارة تموين أبو كبير، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها 76 طن و500 كجم أرز شعير وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وتم تحرير المحضر رقم (18449) لسنة 2022 جنح أبوكبير ضد «خ. أ. ع.» صاحب مخزن بناحية عزبة عبدالخالق، بقرية هربيط، وتم التحفظ على كمية قدرها 30 طن أرز شعير محلي موسم حصاد عام 2022.

كما تم تحرير المحضر رقم (18461) لسنة 2022 جنح أبوكبير ضد «ع. ف. ع.» صاحب مخزن بناحية عزبة فاطمة هانم، بمنشية رضوان، وتم التحفظ على كمية قدرها 46 طن و500 كجم، وتم نقلها إلى مضرب السباعي بمنشية رضوان بأبو كبير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والمطاحن والشون المخصصة تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق والقمح والسلع التموينية المُدعمة من قِبَل الدولة للمواطنين طبقًا للأسعار المعلنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. 

إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة تموين أرز شعير الأرز الأبيض الحملات الرقابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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