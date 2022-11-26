الطرق الصوفية تحتفل بمولد الإمام الحسين بمقراتها وأفرعها الرئيسية بالقاهرة والمحافظات

أحتفلت الطرق الصوفية، مساء أمس الجمعة، بذكرى إستقرار رأس الإمام الحسين رضى الله عنه وأرضاه، وذلك بتدشين عدة فعاليات كبرى بمقراتها وأفرعها الرئيسية بالقاهرة والمحافظات المختلفة، حيث شاركت أكثر من طريقة فى الإحتفاء والإحتفال بذكرى سبط النبى الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت الطرق الصوفية قد إحتفلت يوم الثلاثاء الماضى بمولد الإمام الحسين، إلا أنه قد جرت العادة على تنظيم إحتفالين إحتفال حول مسجد الإمام الحسين فى ذكرى مولده وإحتفال آخر فى مقرات الطرق الصوفية .

وكان فى مقدمة الطرق الصوفية التي احتفلت بمولد الإمام الحسين، الطريقة العزمية الشاذلية برئاسة شيخها علاء الدين ماضى أبوالعزائم، والتى قامت بتنظيم احتفالية كبرى فى قاعة الإمام محمد ماضى ابوالعزائم بالسيدة زينب، حيث شارك فيها المئات من مريدى واتباع الصوفية، وكذلك الطريقة الجازولية الشاذلية برئاسة شيخها السيد سالم الجزولي والتى نظمت احتفالية حضرها الآلاف من مريديها واتباعها من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فى مقرها بصلاح سالم، وكذلك الطريقة الشبراوية الخلوتية برئاسة شيخها محمد عبدالخالق الشبراوى، قامت بالاحتفال فى مقرها بصلاح سالم بحضور عدد كبير من أتباعه ومريديه الذين جاءوا من كل أنحاء مصر للمشاركة فى الفعاليات، واحتفلت الطريقة الميرغنية الختمية بمقرها بالقلعة وكذلك الطريقة الضيفية الخلوتية والعديد من الطرق الصوفية الأخرى .

فى السياق ذاته، قال الدكتور علاء الدين ماضى أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الصوفى الأعلى، إن الطرق الصوفية، تحتفل بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين فى مقراتها الرئيسية والفرعية، وذلك بعد الانتهاء من الاحتفال الرسمى الذى ينظم فى ميدان مولانا الإمام الحسين رضى الله عنه وأرضاه، حيث يعتبر ذلك عادة سنوية لدى جميع الطرق الصوفية فى مصر، ويكون الاحتفال عبارة عن كلامات وعظ وإرشاد من علماء ودعاة الصوفية، إضافة إلى فقرات الإنشاد والسماع الصوفي .

من جانبها، قال الشيخ سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية عضو المجلس الصوفى الأعلى، إن الطريقة الجازولية وغيرها من الطرق الصوفية احتفلت بالأمس بمولد الإمام الحسين فى جو رائع وجميل وبحضور الأحباب والمريدين من كل أنحاء مصر، وهذا يؤكد مدى المحبة العميقة التى يكنها الصوفيين لآل بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .

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