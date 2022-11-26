السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الطرق الصوفية تحتفل بمولد الإمام الحسين بمقراتها وأفرعها الرئيسية بالقاهرة والمحافظات

الطرق الصوفية تحتفل
الطرق الصوفية تحتفل بمولد الإمام الحسين فى مقراتها
ads

أحتفلت الطرق الصوفية، مساء أمس الجمعة، بذكرى إستقرار رأس الإمام الحسين رضى الله عنه وأرضاه، وذلك بتدشين عدة فعاليات كبرى بمقراتها وأفرعها الرئيسية بالقاهرة والمحافظات المختلفة، حيث شاركت أكثر من طريقة فى الإحتفاء والإحتفال بذكرى سبط النبى الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت الطرق الصوفية قد إحتفلت يوم الثلاثاء الماضى بمولد الإمام الحسين، إلا أنه قد جرت العادة على تنظيم إحتفالين إحتفال حول مسجد الإمام الحسين فى ذكرى مولده وإحتفال آخر فى مقرات الطرق الصوفية . 

وكان فى مقدمة الطرق الصوفية التي احتفلت بمولد الإمام الحسين، الطريقة العزمية الشاذلية برئاسة شيخها علاء الدين ماضى أبوالعزائم، والتى قامت بتنظيم احتفالية كبرى فى قاعة الإمام محمد ماضى ابوالعزائم بالسيدة زينب، حيث شارك فيها المئات من مريدى واتباع الصوفية، وكذلك الطريقة الجازولية الشاذلية برئاسة شيخها السيد سالم الجزولي والتى نظمت احتفالية حضرها الآلاف من مريديها واتباعها من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فى مقرها بصلاح سالم، وكذلك الطريقة الشبراوية الخلوتية برئاسة شيخها محمد عبدالخالق الشبراوى، قامت بالاحتفال فى مقرها بصلاح سالم بحضور عدد كبير من أتباعه ومريديه الذين جاءوا من كل أنحاء مصر للمشاركة فى الفعاليات، واحتفلت الطريقة الميرغنية الختمية بمقرها بالقلعة وكذلك الطريقة الضيفية الخلوتية والعديد من الطرق الصوفية الأخرى . 

313441696_113963591513659_7752899871368635364_n

فى السياق ذاته، قال الدكتور علاء الدين ماضى أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الصوفى الأعلى، إن الطرق الصوفية، تحتفل بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين فى مقراتها الرئيسية والفرعية، وذلك بعد الانتهاء من الاحتفال الرسمى الذى ينظم فى ميدان مولانا الإمام الحسين رضى الله عنه وأرضاه، حيث يعتبر ذلك عادة سنوية لدى جميع الطرق الصوفية فى مصر، ويكون الاحتفال عبارة عن كلامات وعظ وإرشاد من علماء ودعاة الصوفية، إضافة إلى فقرات الإنشاد والسماع الصوفي . 

من جانبها، قال الشيخ سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية عضو المجلس الصوفى الأعلى، إن الطريقة الجازولية وغيرها من الطرق الصوفية احتفلت بالأمس بمولد الإمام الحسين فى جو رائع وجميل وبحضور الأحباب والمريدين من كل أنحاء مصر، وهذا يؤكد مدى المحبة العميقة التى يكنها الصوفيين لآل بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .

316536367_1489080381576310_5931441071819660398_n
316536367_1489080381576310_5931441071819660398_n
316543549_1489085408242474_230143971010329417_n
316543549_1489085408242474_230143971010329417_n
316676862_1489089981575350_1354067275344681724_n
316676862_1489089981575350_1354067275344681724_n
316679035_1489079868243028_8672900651156832069_n
316679035_1489079868243028_8672900651156832069_n
316938695_123371587239526_2803245046304108141_n
316938695_123371587239526_2803245046304108141_n
317083234_1489077821576566_5010607439496482300_n
317083234_1489077821576566_5010607439496482300_n
317086095_123537687222916_8795206356037313175_n
317086095_123537687222916_8795206356037313175_n
الطرق الصوفية تحتفل مولد الامام الحسين مقراتها افرعها الرئيسية القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

بدء محاكمة 73 إرهابيا في قضية «خلية التجمع»

أب يطلق زوجته في حفل زفاف ابنته ويكسر قلبها في دمياط

بدء إعادة محاكمة 11 متهما في «أحداث العياط»

«مكافحة الإدمان» يطلق فعاليات الفوج الخامس من معسكرات المتطوعين التدريبية

محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بالتصدى لأعمال البناء المخالف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»