السبت 26 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خدمات مرورية مكثفة على الطريق الدائرى

خدمات مرورية
خدمات مرورية
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة من خدماتها بمحيط عملية الإغلاق الكلي لمطلع الطريق الدائري "القوس الشرقي" المنيب "للقادم من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية والمؤدي إلي الطريق الدائري اتجاه مناطق المنيب"، حيث جري نشر الضباط والأفراد بمحيط الغلق، وتركيب العلامات الضوئية والإرشادية لتحذير قائدي المركبات، وكذلك وضع علامات إرشادية بمحيط التحويلات المرورية التي أجرتها الإدارة بالتزامن مع الإغلاق الذي جري في تمام الساعة الثانية عشر من صباح الجمعة 25/11/2022 وحتى انتهاء الأعمال.

وكشف مصدر بالإدارة العامة للمرور عن التحويلات المرورية التي تم إجراؤها بالتزامن مع الإغلاق. 

- حركة المركبات القادمة من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية وترغب بالصعود أعلي الطريق الدائري اتجاه مناطق المنيب، ستقوم باستكمال السير بطريق المريوطية، ثم الدوران والعودة مرة أخري بطريق المريوطية عن طريق كوبري البطران، واستكمال السير بطريق المريوطية حتي مطلع الطريق الدائري للاتجاه المؤدي إلي مناطق المنيب.

ويأتي ذلك في ضوء استكمال أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتي طريق المنصورية ضمن المشروعات القومية للطرق ستقوم الشركة المنفذة لأعمال توسعة مطلع الطريق الدائري "القوس الشرقي المنيب" للقادم من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية والمؤدي إلي الطريق الدائري "القوس الشرقي" اتجاه مناطق المنيب، وسيتم إجراء غلق كلي لمطلع الطريق الدائري المشار إليه، وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 25/11/2022 علي أن تكون مواعيد الأعمال علي مدار ٢٤ ساعة حتى انتهاء الأعمال.

كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكباري قامت بتجهيز ووضع كل وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

مرور الجيزة الطريق الدائري المنيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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