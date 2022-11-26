تعاون بين «حياة كريمة» و«الأعلى للجامعات» لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية

وقعت مؤسسة "حياة كريمة" بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للجامعات، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية في قرى محافظات حياة كريمة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور رئيس المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

وقع البروتوكول عن المؤسسة رئيس مجلس الأمناء الأستاذة آية عمر القماري، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لطيف، وذلك بحضور رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس القطاع الطبي بمؤسسة "حياة كريمة" الدكتورة ندى الدمياطي، ورئيس المركز الإعلامي للمؤسسة الدكتورة غادة البهنساوي ورئيس قطاع التعليم والثقافة والتوعية ندى خضر، ومدير إدارة العلاقات الخارجية بالقطاع الطبي بمؤسسة "حياة كريمة" الدكتور مصطفى السعيد.

يأتي بروتوكول التعاون من أجل التنسيق والتعاون المشترك وتكامل الجهود المبذولة بين المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة "حياة كريمة" مع كل الشركاء، خاصة الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة، بهدف تنفيذ المبادرات خاصة في المجال الصحي، بهدف تحسين جودة حياة المواطن، خاصة في ظل التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا، وبما يحقق جهود الدولة طبقًا لأهداف التنمية المستدامة.

يسعى الطرفان إلى بذل الجهود المشتركة للمساهمة بالارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، طبقاً لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كل الخدمات التعليمية والصحية الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تسهم في تحقيق "حياة كريمة" لأسرهم وذويهم.

وسيتم بموجب بروتوكول التعاون تنظيم وإقامة القوافل الشاملة (الطبية – البيطرية – الزراعية – الاقتصاد المنزلي) لخدمة القرى الأكثر احتياجا، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية في كافة القضايا الاجتماعية والصحية للمواطنين في مختلف قرى ومحافظات حياة كريمة، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الهندسي وتجميل قرى مبادرة حياة كريمة.

بدوره، يقوم المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع كليات الفنون الجميلة والهندسة بالجامعات المصرية لتجميل وتطوير قرى ومحافظات مبادرة "حياة كريمة" من خلال تصميم وابتكار عدد من الرسومات المعمارية والفنية والفنون التشكيلية خاصة بمشاريع التخرج لاستخدامها في إبراز الجانب الحضاري والجمالي بالقرى الأكثر احتياجا كذلك وضع عدد من التصميمات الهندسية والمعمارية لتطبيقها علي منازل ومنشآت قرى ومحافظات حياة كريمة في إطار منظومة علمية وفنية ومعمارية حديثة تليق بالمواطنين، كما يقوم الأعلى للجامعات بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بمختلف كليات الجامعات المصرية لتطوير قدرات مواطني قرى ومحافظات المبادرة ومنحهم شهادات تدريبية، لتأهيلهم لسوق العمل في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.