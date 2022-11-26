لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية تنظم منتدى «ريادة الأعمال» 1 ديسمبر

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، 1 ديسمبر المقبل، منتدى "ريادة الأعمال: رافعة لدمج الأجيال الحالية والمستقبلية في ديناميكيات التنمية في المغرب"، بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال التابع لغرفة التجارة.

يتفاعل هذا المنتدى، الذي يُعقد لأوّل مرة في مركز ريادة الأعمال في الدار البيضاء بالمغرب، مع مجموعة واسعة من الشركات، والغرف التجارية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والوكالات الحكومية الدولية والوطنية، لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة في المغرب، وربط رواد الأعمال بالأسواق العالمية، وتحسين البيئة التنظيمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يشكّل المنتدى منصةً لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية وتشجيع التعاون المتعدّد الأطراف بما يؤمن النمو المستدام والشامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المغرب.

ويجمع المنتدى أصحاب المصلحة المتعدّدين لتبادل الممارسات الإقليمية والمحلية، ومناقشة توسيع نطاق المبادرات الإقليمية والمحلية الأكثر نجاحًا، والتوقف عند التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المغرب والفرص المتاحة أمامها، وتزويدها بالأدوات اللازمة للنجاح.