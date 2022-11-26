السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إجراء الانتخابات الرئاسية بالكونغو الديمقراطية فى ديسمبر 2023

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بالكونغو الديمقراطية
ads

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، عن أنها حددت العشرين من ديسمبر 2023 موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بينما ما زال شرق البلاد يشهد أعمال عنف تقوم بها مجموعات مسلحة بما فيها حركة 23 مارس المتمردة التي تسيطر على جزء من إقليم شمال كيفو.

وقالت اللجنة خلال تلاوتها البرنامج الزمني للانتخابات إن "غياب الأمن المزمن في بعض أراضي" البلاد يشكل "تحديا" يجب أن تتصدى له اللجنة لتنظيم اقتراع تريده "حرا وديمقراطيا وشفافا".

وشكك خبراء في إمكانية تنظيم هذه العملية التي التي سجلت "بداية سيئة" ويمكن أن تؤدي إلى انتخابات متنازع عليها من جديد.

والانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية تجري في دورة واحدة بالتزامن مع الانتخابات التشريعية وممثلي المناطق وأعضاء المجالس البلدية.

وقالت اللجنة إنه بعد الانتخابات المقبلة، سيقسم الرئيس الجديد اليمين في 20 يناير 2024.

الكونغو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد حمدى زكى كيفو حركة 23 مارس مغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

«الجميع سواسية».. مصدر قضائي يوضح أسباب إخلاء سبيل منة شلبي

نائب محافظ قنا يشارك فى ندوة تثقيفية حول مرض السكرى

هاني حافظ يعرض مقترح منح الرخصة الذهبية للمستثمرين بالقطاع الطبي على وزير الصحة

ضبط طنيّ ونصف أرز رفيع الحبة بأزيد من السعر الرسمي في الفيوم

المنتدى الاقتصادي العالمي: مخرجات «كوب 27» نجحت في تمويل التعهدات المتعلقة بالغابات

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»