إجراء الانتخابات الرئاسية بالكونغو الديمقراطية فى ديسمبر 2023

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، عن أنها حددت العشرين من ديسمبر 2023 موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بينما ما زال شرق البلاد يشهد أعمال عنف تقوم بها مجموعات مسلحة بما فيها حركة 23 مارس المتمردة التي تسيطر على جزء من إقليم شمال كيفو.

وقالت اللجنة خلال تلاوتها البرنامج الزمني للانتخابات إن "غياب الأمن المزمن في بعض أراضي" البلاد يشكل "تحديا" يجب أن تتصدى له اللجنة لتنظيم اقتراع تريده "حرا وديمقراطيا وشفافا".

وشكك خبراء في إمكانية تنظيم هذه العملية التي التي سجلت "بداية سيئة" ويمكن أن تؤدي إلى انتخابات متنازع عليها من جديد.

والانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية تجري في دورة واحدة بالتزامن مع الانتخابات التشريعية وممثلي المناطق وأعضاء المجالس البلدية.

وقالت اللجنة إنه بعد الانتخابات المقبلة، سيقسم الرئيس الجديد اليمين في 20 يناير 2024.