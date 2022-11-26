العراق يشارك بالقمة العربية الصينية فى السعودية أوائل ديسمبر

أعلن مصدر في مكتب رئاسة الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيشارك في القمة العربية الصينية المزمع عقدها في السعودية في أوائل ديسمبر المقبل.

يشارك العراق في القمة العربية الصينية المزمع عقدها في السعودية، وسيرأس وفد العراق، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

السعودية تستضيف أول قمة صينية عربية ديسمبر المقبل

وقال قنصل بكين في دبي، إن المملكة العربية السعودية ستستضيف أول قمة صينية عربية على الإطلاق في أوائل ديسمبر، حيث تعمل المملكة على تعزيز العلاقات مع آسيا.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الصيني، شي جين بينج، السعودية في الشهر نفسه، وفقًا لوزير خارجية الرياض، لكن بيان القنصل لم يحدد ما إذا كانت الرحلة ستتزامن مع القمة، حسب "فرانس برس".

ونقلت الصحيفة عن "لي شوهانج"، القنصل العام الصيني في دبي، قوله في بيان نُشر على موقع القنصلية على الإنترنت، إن "القمة الصينية العربية الأولى ستعقد في المملكة العربية السعودية في أوائل ديسمبر"، ولم تذكر موعدًا دقيقًا للمحادثات أو من سيحضر.

وجاء، في بيان القنصلية، أن "لي شوهانج" أشار إلى أن العلاقات بين الصين والدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، دخلت مسار تنمية سريعًا"، ووصفت محادثات القمة بأنها "علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية العربية".