السبت 26 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: مركز إصدار تراخيص المحال الموحد بحي المناخ صرح خدمي

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي
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يعتبر المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ، أحد الصروح الخدمية المنشأة حديثا بمحافظة بورسعيد، تماشيا مع المنظومة التكنولوجية والرقمية الجديدة التي تشهدها بورسعيد، كأحد خطوات التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وسهولة الحصول عليها.

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وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد، مؤكدا أن المركز مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، وتم اختيارهم وفق لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة و ناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، كما  تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين فضلا عن سرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها.

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وأكد محافظ بورسعيد أن هناك منظومة عمل داخل المركز الجديد تضمن الاستمرار في تطوير مستوى الأداء، وتحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة، حيث يضم مركز إصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد،  بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة.

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إصدار تراخيص اختيار اعلى مستوى الأول من نوعه التكنولوجي التنمية المستدامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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