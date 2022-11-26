نائب محافظ قنا يشارك فى ندوة تثقيفية حول مرض السكرى

شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، في الندوة التثقيفية التى نظمها فرع هيئة التأمين الصحى بقنا بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وجروب أطفالنا المسكرين، حول مرض السكري وطرق الوقاية منه والحد من مضاعفاته، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لمرضى السكري.

حضر الندوة الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع التأمين الصحى بجنوب الصعيد، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والنائب محمد مصطفى الجبلاو عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد النقيب ، نقيب صيادلة قنا، وأشرف سعد رئيس نادي قنا الرياضي، وعدد من الأطباء المتخصصين في أمراض السكري، والصيادلة، وعدد من أهالى مرضى السكري من الأطفال.

ولفت إلى أن الندوات التثقيفية أحد أهم القنوات التي تنقل الخبرات لشباب الأطباء، ما يحسن الخدمات الطبية المقدمه للمرضى ومن ثم التعرف على آخر ما توصَّل إليه العلم حول أمراض السكري، وطرق الوقاية منه ، والحد من مضاعفاته، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع ودعم الآليات التي تسهم في رصد داء السكري ومضاعفاته والوقاية منه ومكافحته، فأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة 100 مليون صحة، التى نجحت في الكشف على أكثر من 55 مليون مواطن في العديد من الأمراض على مستوى الجمهورية ومن بينها مرض السكرى، وتقديم العلاج مبكرًا، لمن يثبت إصابته بالمرض، أو تنبيه على من لديهم فرص للإصابة بالسكري سواء وراثيا أو من خلال العادات الغذائية السيئة، لافتًا إلى ضرورة إقامة المزيد من ندوات التوعية حول مرض السكري من أجل التوعية والتثقيف الصحي لأهالينا وأطفالهم المصابين بالمرض.

من جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، إن مرض السكري هو مرض العصر، حيث بلغ عدد حالات الإصابة به على مستوى الجمهورية أكثر من 10 ملايين مواطن، وفي قنا بلغ عدد مرضى السكري المسجلين بمنظومة التأمين الصحى 4500 حالة اطفال، و8200 حالة كبار.

وشهدت فعاليات الندوة قيام عدد من الأطباء والاستشارين المتخصصين في علاج مرض السكري، بإلقاء محاضرات تثقيفية حول طرق تشخيص مرض السكري وعلاجه، وأهمية القياسات اليومية لنسبة السكر، وقدموا نصائح طبية حول أنواع الغذاء المناسب لمرضى السكري، وطرق التعامل مع حالات ارتفاع وانخفاض السكر، كما تم التحدث عن علاقة مرض السكري بالأمراض الأخرى، ومضاعفاته وكيفية اكتشافها مبكرا وكيفية التعامل معها، فضلا عن تأكيدهم على ضرورة إجراء التحاليل الطبية بشكل دورى للتأكد من سلامة معدلات السكر بالدم لدى الأشخاص العاديين، والتأكيد على أهمية اتباع الأنماط الصحية السليمة للوصول إلى صحة أفضل ومن أهمها التغذية الصحية والنشاط البدني الأمر الذي يسهم في تقليل معدل انتشار مرض السكري والوقاية من مضاعفاته.

وفى الختام حرص نائب المحافظ على تسليم مجموعة من الهدايا للأطفال المصابين بمرض السكري، والتقاط الصور التذكارية معهم.