مارسيل كولر يحدد شروط تجديد عقد ثنائي الأهلي في يناير

اشترط السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى لنادى الأهلي، على لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ببعض الأمور المتعلقة بشأن ملف تجديد رباعي الفريق الأول بالنادي.

وكشف مصدر بالأهلي، عن أن هناك تحفظا من جانب مارسيل كولر بشأن فكرة تجديد عقد رامى ربيعة ومحمد هاني بسبب عدم ظهور الثنائي في المباريات الرسمية تحت قيادته حتى الآن وعدم معرفة التزامهم الفني والخططي.

وأضاف المصدر أن كولر طلب تأجيل تجديد عقد محمد هاني ورامى ربيعة فى الوقت الحالى وذلك حتى يقنعه الثنائى بمستواهم الفنى بعد المشاركة فى المباريات.

وأشار إلى أن لجنة التخطيط وافقت على طلب المدير الفني وأبلغت أمير توفيق مدير التعاقدات بموقف السويسري من أجل إخطار الثنائي باخر التطورات المتعلقة بملف التجديد.

في المقابل، يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم السبت عقب المران الأخير علي ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي والمقرر لها مساء غدا الأحد على ملعب الأهلي we السلام.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر المغلق وتشهد غياب حمدي فتحي ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي للإصابة وعمار حمدي لعدم الجاهزية واستمرار خروج الثنائي محمد محمود وزياد طارق من حساباته الفنية تميهدا لإعارة اللاعبان في يناير المقبل.

وعقد المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين بعد ما حصل على تقرير محلل الآداء الفيديو وتحديد مواطن القوة والضعف للمقاولون العرب من أجل وضع خطته وتحديد مهام كل لاعب في المشاركة.

وشدد كولر خلال حديثه مع اللاعبين علي صعوبة المواجهة وضرورة التركيز طوال اللقاء من أجل تخطي العقبة الصعبة في بطولة يرغب في تحقيقها بعد الحصول على السوبر المحلي أمام الزمالك الغريم التقليدي.

وأكد السويسري على أن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء وضرب مثال لنتائج المنتخب المصنفة عالميا في مونديال قطر وخسارتها غير المتوقعة بسبب التخاذل والاستهتار بالمنافس.