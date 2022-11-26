السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الدين لله

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود كليات الطب في دعم المبادرات الرئاسية

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر
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أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، بجهود أقسام الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكليات الطب في جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط في دعم المنظومة الطبية من خلال إسهاماتهم الفعّالة في جميع المبادرات الرئاسية "مبادرة الـ 100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" التي نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأوضح صديق، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لأقسام الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بكليات الطب بجامعة الأزهر والذي يُقام تحت عنوان "التحديات والتطورات في مجالات أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية" أن قطاع الطب بجامعة الأزهر أصبح بفضل الله تعالى، ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة السابق، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة الحالي، له تأثير إيجابي في النهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية في محليا وإقليميا ودوليا، خاصة وأننا لدينا في جامعة الأزهر ست كليات للطب البشري، تخرج سنويا حوالي 20٪ من مجموع الأطباء على مستوى الجمهورية. 

وثمّن نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، جهود الدكتور عبده مبروك الشافعي، رئيس قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية ورئيس المؤتمر، ومدير عام مستشفى باب الشعرية الجامعي في النهوض بالمستشفى والتطوير الذي يقام بها في مختلف الاقسام. 

وتمّنى صدّيق للمؤتمر، التوفيق والنجاح وأن يخرج بتوصيات علمية عملية مفيدة تكون إضافة إلى المنظومة الطبيه في جميع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر ومستشفيات وزارة الصحة.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي العاشر لأقسام الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعديه، يقام بالتعاون مع ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻭﺭﺍﻡ ﺃﻳﺘﺸﻲ- ﻧﺎﺟﻮﻳﺎ- ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، وبحضور  نخبة من علماء اليابان الخبراء في ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻭﺭﺍﻡ الجهاز الهضمي ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ (د. ﻛﺎﺯﻭ ﻫﺎﺭﺍ- د. ﻧﻮﺯﻭﻣﻲ ﺃﻛﻮﻧﻮ- د. ﺷﻦ ﻫﺎﺑﺎ- د. ﺗﺎﻛﺎﻣﻴﺸﻲ ﻛﻮﻫﺎﺭﺍ- د. ﺗﺎﻛﺎﻓﻮﻣﻲ ﻳﺎﻧﺎﻳﺪﺍﻧﻲ-د. ﻳﺎﺳﻮﻫﻴﺮﻭ ﻛﻮﺭﺍﻳﺸﻲ) وﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺑﺎﺣﺜﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ المسلحة والشرطة حيث تلقى عدة محاضرات علمية وتدريبات عملية للأطباء  ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ.

ويعد المؤتمر ضمن الأعمال الجماعية التي تنظمها جامعة الأزهر تحقيقًا للتكامل العلمي بين كليات الطب بجامعة الأزهر والأقسام في القاهرة ودمياط وأسيوط.

نائب رئيس جامع الأزهر يشيد جهود أقسام الكبد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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