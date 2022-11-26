بالأسماء.. 4 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

أُصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي بنطاق مركز إدكو اتجاه محافظة الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام؛ لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بنطاق ذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وتم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبيّن إصابة كل من:

1- مها إبراهيم خليفة - 23 سنة - ربة منزل، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري وكسر في الساق اليمنى.

2- إبراهيم محمد خليفة - 51 سنة - عامل زراعي، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الحوض.

3- بشرى رفاعي خليفة - 50 سنة - مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

4- زنوبة رفاعي خليفة - 40 سنة - ربة منزل، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الحوض ونزيف في البطن.

وجرى نقل مصابي الحادث إلى مستشفى إدكو العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.