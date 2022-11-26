السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «مصر للطيران» للعاملين: حققتم نجاحًا بـ«Cop 27» يضاف لتاريخ شركتنا

المهندس يحيي زكريا
المهندس يحيي زكريا
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تقدم المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، بالشكر لجميع العاملين بمواقع العمل المختلفة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة لها، على جهودهم المبذولة خلال فترة انعقاد قمة المناخ Cop 27، بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب المهندس يحيى زكريا، في رسالته للعاملين، عن تقديره لجهودهم، قائلًا: "كل التقدير والامتنان لجميع العاملين الذين حملوا على عاتقهم مسئولية هذا الكيان الوطني العريق مصر للطيران، وشاركوا بكل حب وتفان، فريق واحد، فى إخراج هذا الحدث الكبير- مؤتمر المناخ- بصورة مشرفة تليق بالمكانة الريادية التي تحظى بها جمهورية مصر العربية بصفة عامة وقطاع الطيران المدنى المصري وشركتنا الوطنية مصر للطيران بصفة خاصة".

وأضاف رئيس مصر للطيران: "اليوم أنتم تحققون نجاحًا جديدًا يضاف لتاريخ شركتنا العريقة مصر للطيران، حيث استطعنا بفضل إخلاصكم وعزيمتكم وسواعدكم البناءة أن نجعل اسم مصر يجوب سماء العالم وساهمتم في رفعة وطنكم بكل عز وفخر".

وتابع: "لقد كنتم على قدر المسئولية بما يعكس صدق انتمائكم وولائكم لوطنكم وشركتكم، وأثبتم بكل جدارة أنكم رجال لا تهابون الصعاب، فتحية إعزاز وتقدير مرة أخرى لكل من ساهم فى نجاح هذا الحدث العالمى".

واستكمل: "أؤكد لكم أن تضافر جهودكم وسعيكم الدائم لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملاء الشركة من مختلف دول العالم كان له عظيم الأثر فى نجاح دورنا كناقل رسمى للمؤتمر بشهادة ضيوف مصر من كل دول العالم".

واختتم: "أوصيكم بالتحلى بروح الفريق الواحد والتفانى والعطاء فى العمل من أجل المضى قدمًا نحو تحقيق رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية لخدمة هذا القطاع، وأن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير لشركتنا الوطنية مصر للطيران".

قمة المناخ يحيى زكريا COP27 شرم الشيخ مصر للطيران

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وائل لطفي

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