ضبط مالك مخزن بالجيزة جمع 2 طن دقيق بلدي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (2 طن "دقيق بلدى مدعم "عينى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.