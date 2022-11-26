السبت 26 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك مخزن بالجيزة جمع 2 طن دقيق بلدي

ارشيفية
ارشيفية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (2 طن "دقيق بلدى مدعم "عينى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

الإدارة العامة شرطة التموين اللواء محمد فتح الله الجرائم التموينية محافظة الجيزة

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