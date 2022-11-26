هاني حافظ يعرض مقترح منح الرخصة الذهبية للمستثمرين بالقطاع الطبي على وزير الصحة

أكد الدكتور هاني حافظ عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين، كخطوة ايجابية لتشجيع الاستثمارات الاجنبية في مصر، مطالبًا أن تشمل في الوقت ذاته المجال الطبي الذي ارتفع حجم الطلبات الاستثمارية عليه مؤخرًا بفضل الجهود الحكومية لتطويره والاستثمارات التي أنفقتها الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى، وعمليات التدريب المستمرة لتحسين الكفاءة المهنية والعملية للعاملين به.

وقال «حافظ» في بيان صحفي اليوم، إن منح الرئيس الرخصة الذهبية للمستثمرين أعطى تفاؤل كبير بأن الحكومة تعمل على تذليل كافة العوائق لتحسين المناخ الاستثماري، ويشجع على دخول استثمارات أجنبية جديدة للاقتصاد، ولاسيما القطاع الطبي الذي أثبت من أنه أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار الأجنبي بعدما شهد عمليات دمج واستحواذ بمليارات الدولارات خلال الفترة الماضي.

وأضاف: «نأمل أن يشمل منح الرخصة الطلبات الاستثمارية المقدمة في القطاع الرعاية الطبية، ولا سيما أن العديد من صناديق الاستثمار العالمية مازالت تنتظر الموافقات الحكومية لإتمام صفقات استحواذ واندماج في القطاع الطبي ولم تحصل عليها حتى الآن».

وأوضح أنه عرض هذا المقترح على الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خلال اجتماعه الاخير بأعضاء مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية لبحث مطالب مستثمري القطاع الخاص بالقطاع الطبي، مشيرا إلى أن منح الرخصة الذهبية للاستثمارات في القطاع الطبي في مصر سيفتح هذا السوق أمام الاستثمار الأجنبي، خاصة وأن مازال يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن العديد من المستثمرين من مختلف الجنسيات أبدو تطلعهم خلال لقاءات مشتركة عقدتها الغرفة معهم للاستثمار به لما تمتلكه الشركات العاملة به من إمكانيات وفرص نمو واعدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة مؤخرا، والاستثمارات الضخمة التي أنفقتها لتحسين الرعاية الصحية في مصر وتبني مشروعات قومية به مثل التأمين الصحي الشامل، وتنفيذها لأول مرة مؤتمرات طبية عالمية أظهرت مدى ما يمتلكه من أحدث التكنولوجيا الطبية العالمية، مطالبين بتسهيل الحصول على تراخيص الاستثمارية وسرعة البت في الموافقات على الطلبات، وتقليل الإجراءات الحكومية للحصول على التراخيص.



وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية إلى أن فتح الاستثمار في القطاع الطبي أمام القطاع الخاص، يساهم في انتعاشه إيرادات الدولة من العملة الخضراء في الوقت الذي يبحث فيها الاقتصاد المصري على تنويع موارده من العملة الصعبة، مشيدًا بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول القطاع الخاص كمستثمر مع الحكومة في إدارة بعض المستشفيات، معتبرا أنه الخطوة الرئيسية في لضمان تقديم خدمات طبية على أفضل مستوى للمرضى.



وأكد أن الغرفة عقدت في وقتا سابق اجتماع مع اتحاد المستشفيات العربية، والذي أشاد بالتطور الهائل في قدرات القطاع الطبي المصري، مشيرا إلى أنهم بصدد عقد مؤتمر عالمي لتعزيز التعاون المشترك بين المستثمرين العرب بالقطاع الطبي ليعود بالنفع على شعوب المنطقة، وسيتم عرض ما يمتلكه القطاع الطبي بمصر من فرص الاستثمارية على المستثمرين المشاركين.