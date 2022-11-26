السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية بـ«الفوتوشوب»

جريدة الدستور
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بتزوير محررات والتقدم بها لإحدى الجهات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم) بالتقدم لمسئولى إحدى السفارات بطلب تأشيرة للسفر خارج البلاد ومن بين الأوراق المقدمة كشف حساب بنكى بإسمه "مزور" منسوب صدوره لأحد البنوك مثبت به العديد من حركات السحب والإيداع بهدف إظهار ملاءته المالية "على خلاف الحقيقة" مُدخلاً الغش والتدليس على مسئولي السفارة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تزوير المحررات جرائم الأموال العامة

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