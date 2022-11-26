السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة كفرالشيخ تنفذ سلسلة ندوات عن إنجازات الدولة المصرية لطلاب المدارس

جانب من الندوات
جانب من الندوات
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تنفذ جامعة كفرالشيخ سلسلة ندوات توعوية لطلاب مدارس المحافظة لعرض إنجازات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ونفذت كلية التربية بالجامعة ندوة بعنوان "الجمهورية الجديدة وإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي"، قدمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في ضيافة مدرسة أحمد عرابي الابتدائية إدارة غرب كفرالشيخ.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين كلية التربية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، بإشراف عام الدكتور ياسر مصطفى الجندي عميد الكلية، وإشراف تنفيذي الدكتور  أميرة عبدالسلام زايد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناول الدكتور أحمد السمان، مدرس الصحة النفسية بالكلية، خلال المحاضرة، المحور الأول أبعاد الجمهورية الجديدة، والمحور الثاني الإنجازات في المجالات المختلفة "الاقتصاد- الثقافة- التنمية- الرعاية الاجتماعية والتكافل من خلال المبادرات الرئاسية حياة كريمة ومودة وغيرهما"

جاء ذلك بحضور مدير المدرسة جمال النمر، وكبير الأخصائيين شروق أحمد راغب، أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

ومؤخرا، استضافت كلية الألسن بجامعة كفرالشيخ ندوة توعوية طلابية لمؤسسة «حياة كريمة»، تحت عنوان «تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات».

وأكد الدكتور عبدالحميد غلاب، عميد كلية الألسن، أن الندوة تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة «حياة كريمة» داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن هناك مشاركة إيجابية من طلاب كلية الألسن في مبادرة «حياة كريمة»، على كافة المستويات، وكل تخصصات الجامعة تشارك في المبادرة من خلال مساهمة حقيقية للطلاب.

ووجّه عميد كلية الألسن النوعية الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسى وكل القائمين على المبادرة؛ لاهتمامهم بالريف المصرى وإتاحة الفرصة للطلاب كى يتعرفوا على حجم التطور والإنجاز.

وأكد  الدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى حجم الإنجاز المحقق وتأثيره الإيجابي على تحسين جودة الحياة والتبشير بمستقبل أفضل، وقال إن الجمهورية الجديدة ستبنى على كوادر من شبابنا، ونتمنى من جميع الشباب المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» من أجل مصر ومن أجل مستقبل أفضل.

ندوات إنجازات طلاب مدارس كفر الشيخ

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