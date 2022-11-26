المنتدى الاقتصادي العالمي: مخرجات «كوب 27» نجحت في تمويل التعهدات المتعلقة بالغابات

سلط منتدى الاقتصاد العالمي الضوء على مخرجات قمة المناخ كوب 27 «COP27»، مؤكدا أنه رغم انتهاء قمة المناخ إلا أنها أثرها سيستمر لعقود قادمة، حيث دعا المؤتمر إلى الإصلاح الهيكلي للتمويل من أجل الطبيعة والمناخ، كما أظهر المؤتمر بوادر قوية على الإرادة السياسية للغابات.

مخرجات «كوب 27»

وقال التقرير الصادر عن المنتدى إنه من المحتمل أن تكون آثار COP27 محسوسة لعقود قادمة وفي حين تم نشر مجموعة واسعة من التحليلات حول النتائج النهائية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، فإن هذا التقرير يتضمن تأملات حول كيف كانت الطبيعة هي الموضوع البارز في COP27.

الإصلاح الهيكلي للتمويل من أجل الطبيعة والمناخ

وأكد المنتدى أنه كان من المستحيل قضاء يوم في COP27 دون إجراء محادثة حول التمويل، ولكن هذا العام كان هناك اهتمام كبير بالإصلاح الهيكلي للنظام المالي بالإضافة إلى الحاجة إلى إنشاء آليات مبتكرة تدعم الطبيعة والنتائج المناخية على المستوى الوطني ومستوى النظام البيئي، وكان هناك تركيز كبير على الحاجة إلى تمويل تدابير التكيف - على الرغم من أنه في الواقع، لم يحرز تقدم يذكر في جدول أعمال هذا من غلاسكو.

وفي مصر كان هناك قدر كبير من الاهتمام بالحاجة إلى إنشاء “اتفاقية شقيقة” لاتفاقية باريس تدور حول التنوع البيولوجي، وكانت الرسائل التي تشير إلى أن أزمتي المناخ والطبيعة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بصوت عالٍ وواضح في COP27.

وفي يوم التنوع البيولوجي، حث أبطال المناخ في باريس القادة على تكثيف العمل لمعالجة الخسارة المتسارعة للطبيعة من خلال تقديم اتفاقية طموحة للتنوع البيولوجي في COP15 في مونتريال. في نفس اليوم، دعا أكثر من 340 من قادة المجتمع المدني الحكومات إلى إعطاء الأولوية لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي، وكشف استطلاع جديد أجراه أكثر من 400 خبير من 90 دولة أن 88٪ يعتقدون أن حالة الطبيعة في العالم "مقلقة" أو "كارثية وربما لا رجعة فيها".

تنفيذ التعهدات المتعلقة بالغابات

عند الانضمام إلى COP27، كانت هناك علامات واضحة على أن المجتمع العالمي ليس على المسار الصحيح بعد لوقف وعكس مسار فقدان الغابات وتدهورها بحلول عام 2030، ووجد تقرير آخر بقيادة الأمم المتحدة أنه بالنسبة لأهداف عام 2030 التي ستظل في متناول اليد، فإن هدف واحد وهو خفض الانبعاثات من الغابات يجب أن يتحقق في موعد لا يتجاوز عام 2025 وبعد ذلك سنويًا، ولكن الالتزامات الحالية العامة والخاصة بدفع تكاليف خفض الانبعاثات لا تتجاوز 24٪ من الهدف الرئيسي للجيغاتون.

أزمة الغذاء

كان الطعام في أذهان الجميع في COP27 في مصر - ولكن للمرة الأولى، تم وضعه أيضًا على جدول الأعمال الرئيسي - تم الاعتراف به في النص النهائي وأيضًا مع ما لا يقل عن خمسة أماكن للفعاليات مخصصة فقط للأغذية والزراعة.

وتضمنت التطورات الهامة مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) التي أطلقتها رئاسة مؤتمر الأطراف المصرية وهي شراكة متعددة أصحاب المصلحة لتسريع الوصول إلى التمويل وبناء القدرات وتشجيع تطوير السياسات لضمان الأمن الغذائي في البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ.

المبادرات التي تقودها أفريقيا تحتل مركز الصدارة

على الرغم من أن هذا لم يكن "مؤتمر الأطراف الأفريقي" الذي كان يأمل الكثيرون أن يكون، إلا أنه لا تزال هناك مجموعة من الإعلانات المهمة الصادرة من مصر والتي سلطت الضوء على إمكانات القارة كقوة لرأس المال الطبيعي.

وشمل ذلك إطلاق مبادرة أسواق الكربون في أفريقيا، وإعلان مبادرة السلع الأساسية لأفريقيا، وإطلاق صندوق ترميم أفريقي بقيمة 2 مليار دولار، وزيادة التمويل لمبادرات الجدار الأخضر العظيم في أفريقيا، والإعلان من قبل التحالف العالمي للخضرة (EverGreening) وشركاء تأثير المناخ في شراكة جديدة تصل إلى 330 مليون دولار في برامج الإزالة التي يقودها المجتمع في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا.