حريق يلتهم منزلًا بمركز أبوحماد بالشرقية دون وقوع إصابات أو وفيات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم السبت، على حريق نشب بأحد المنازل بمركز أبوحماد، وتم تحرير المحضر اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد، قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق فى منزل، كائن بعزبة شندي، دائرة مركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية بسيارة إطفاء، وتبين نشوب الحريق فى منزل مكون من طابق واحد، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، دون وقوع إصابات أو وفيات.

وفى سياق متصل، شب حريق هائل بمصنع زجاج في العاشر من رمضان نتجت عنه إصابة 4 عمال و3 أمناء شرطة من قوات الحماية المدنية بجروح وحروق متعددة، وجارٍ تقدير قيمة الخسائر.

تلقى سابقًا اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، بلاغًا بنشوب حريق هائل فى مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بإشراف مديرها العميد محمد العادلى، حيث تمكنت من محاصرة النيران التى اندلعت فى الطابقين الأول والثاني ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة وإخمادها.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أمناء شرطة بالحماية المدنية، وهم: محمد نجيب محمد، 45 عامًا، وأشرف السيد أحمد، 42 عامًا، وعثمان عبدالمنجى محمد، 47 عامًا، و4 عمال آخرين وهم: أحمد عطية عبدالمؤمن، 25 عامًا، ومحمد صابر محمد، 16 عامًا، وأحمد حسين السيد، 30 عامًا، وإيهاب على عبدالهادى، 48 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى وجروح قطعية بالرأس وإغماء.

وقد تم علاج وإسعاف المصابين بموقع الحريق، لرفضهم جميعًا الانتقال إلى المستشفى.

وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حيث تقرر انتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه وتشكيل لجنة فنية مالية، لتحديد الخسائر ومدى سلامة مبنى المصنع من عدمه.