السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: تربة زلطية بشوارع منفلوط تمهيدًا لرصفها

رصف شوارع منفلوط
رصف شوارع منفلوط
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أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات بكل القطاعات بالمراكز والقرى، خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وشدد اللواء عصام سعد على استمرار أعمال خطة التطوير والرصف لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل الحركة والنقل والانتقال، مشيرًا إلى استكمال أعمال وضع تربة زلطية وتركيب بلدورات وانترلوك بعدد من الشوارع بمدينة منفلوط ضمن الخطة الاستثمارية 2022/2023، ورفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين المحددة مسبقًا وفقًا للمواصفات والمعايير الموضوعة.

وأوضح محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه تم وضع تربة زلطية ودكها بالشارع الجديد وشارع جناين أيوب وشارع مدرسة محب أيوب الإعدادية بنين، وتفرعاتها وتفرعات شارع المستشفى المركزي بمدينة منفلوط، تمهيدًا لرصفها، فضلًا عن تنفيذ أعمال تسوية وإزالة التعديات على حرم الطريق وتحديد الأرصفة ووضع بلدورات ببعض الشوارع ضمن استكمال أعمال التجميل والتطوير التي يتم تنفيذها وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة.

ولفت إلى استمرار تلك الأعمال بالتعاون بين مسئولي الإدارات والجهات المعنية في هذا الشأن، من بينها قطاع النظافة والرصف والإشغالات بالمركز، مؤكدًا بذل مزيد من الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا للإمكانات المتاحة، وبناءً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الذي شدد على المتابعة الدورية لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر.

وأشار رئيس مركز ومدينة منفلوط إلى أن هذا يأتي في إطار خطة المحافظة ومجلس مدينة منفلوط لرفع كفاءة الشوارع والميادين تسهيلًا على المواطنين وتوفير مسار آمن لهم وتحسين جودة الشوارع.

اعمال رصف منفلوط (9)
اعمال رصف منفلوط (9)
اعمال رصف منفلوط (1)
اعمال رصف منفلوط (1)
اعمال رصف منفلوط (4)
اعمال رصف منفلوط (4)
اعمال رصف منفلوط (6)
اعمال رصف منفلوط (6)
اعمال رصف منفلوط (8)
اعمال رصف منفلوط (8)
اعمال رصف منفلوط (10)
اعمال رصف منفلوط (10)
اعمال رصف منفلوط (3)
اعمال رصف منفلوط (3)
الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحسين وتطوير الخدمات تسهيل الحركة والنقل رفع العبء عن كاهل المواطنين

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