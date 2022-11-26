دينا فؤاد تتألق بإطلالة ملكية راقية.. وتواصل تصوير مسلسل «حكايات الماميز»

تألقت النجمة دينا فؤاد بإطلالة راقية في جلسة تصوير جديدة، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديو"إنستجرام" مجموعة جديدة من الصور، لاقت إعجاب متابعيها بشكل كبير.

وحرصت دينا فؤاد على المزج فى إطلالتها بين الأناقة اللا متناهية والشياكة الملكية لتظهر بفستان راقٍ بقصة مميزة ولون رائع يتناسب مع لون بشرتها، واهتمت بوضع اكسسوارات ماسية لتظهر الإطلالة بمنتهى الفخامة، كذلك اعتمدت النجمة مكياجا وتصفيفة شعر هادئة لتبرز إطلالتها بشكل ناعم وراقٍ.

من جهة أخرى، تعيش النجمة دينا فؤاد حالة من النشاط الفنى، حيث تواصل تصوير مسلسلها الجديد "حكايات الماميز" مع خالد سليم، والمكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه قريباً، والعمل معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى.

وكانت دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا فى حكاية «ماريونيت» مع محمود عبدالمغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وأيضا فى مسلسل "اللى مالوش كبير"، وتصدرت ترند "تويتر" بعد تألقها فى دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى"، جسده أحمد العوضى، وبرعت فى تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار.

وظهرت دينا فى أفضل حالتها الفنية، وتألقت بشكل كبير فى جميع الحلقات، ومن قبله حققت نجاحا كبيرا فى مسلسل "جمال الحريم" عبر شخصية "حنان" التى لاقت صدى واسعا عند الجمهور.