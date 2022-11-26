السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بقتل طفلة وإلقاء جثتها وسط زراعات القصب في قنا

متهم
متهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية، المتهم بقتل طفلة عثر عليها داخل زراعات القصب بقرية المراشدة، بمركز الوقف.

البداية بتلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بضبط شخص 18 عامًا، بتهمة قتل طفلة  ، بقرية المراشدة التابعة لدائرة المركز.

 وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم أحد أقارب المجني عليها، استدرجها إلى زراعات القصب المجاورة من منازلهم، وأنهى حياتها خنقًا وسرق قرطها الذهبي.

 تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

الأجهزة الأمنية مديرية امن قنا اللواء علي العاصي مدير المباحث الجنائية طفلة محافظة قنا

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