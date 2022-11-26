ضبط المتهم بقتل طفلة وإلقاء جثتها وسط زراعات القصب في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية، المتهم بقتل طفلة عثر عليها داخل زراعات القصب بقرية المراشدة، بمركز الوقف.

البداية بتلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بضبط شخص 18 عامًا، بتهمة قتل طفلة ، بقرية المراشدة التابعة لدائرة المركز.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم أحد أقارب المجني عليها، استدرجها إلى زراعات القصب المجاورة من منازلهم، وأنهى حياتها خنقًا وسرق قرطها الذهبي.

تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.