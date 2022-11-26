السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة الكاتب الفرنسى كريستيان بوبان عن 71 عامًا

الكاتب الفرنسي كريستيان
الكاتب الفرنسي كريستيان بوبان
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توفي عن 71 عامًا الكاتب الفرنسي كريستيان بوبان، على ما أعلنت دار النشر "غاليمار"، الجمعة، على شبكاتها الاجتماعية.

وأوضح أنطوان غاليمار، في بيان، أن بوبان الذي حقق كتابه "لو تريه با" (Le Tres-Bas) عن القديس فرنسيس الأسيزي، مبيعات تجاوزت مئة ألف نسخة، توفي "في 23 نوفمبر جرّاء مرض عضال".

وكتب غاليمار: "فلنقرأ بوبان. إنه يشفينا من الحزن والتشاؤم، ويدعونا إلى البحث عن الفرح بكلماته المرهفة جدًا (...) سنفتقد ابتسامته وفرحه وإنسانيته".

وكان آخر كتاب أصدرته "غاليمار" للراحل خلال الخريف بعنوان "لو موغيه روج" (Le Muguet rouge).

ووصفته وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبدالملك، في بيان الجمعة، بأنه "كائن شعري"، مذكّرة بأنه مؤلفاته شكّلت "مدى نحو خمسين عامًا استكشافًا لمواضيع تهم الجميع، كالحزن على الموت وحب الطبيعة ومرور الوقت والحميمية والحاجة إلى التأمل".

كريستيان بوبان الكاتب الفرنسي غاليمار بوبان لو تريه با Le Tres-Bas لو موغيه روج

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وائل لطفي

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