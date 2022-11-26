اكتشاف وجبة عمرها 70 ألف عام فى كهف بكردستان «فيديو»

عثر فريق من علماء الآثار على وجبة طعام عمرها 70 ألف عام في أحد كهوف كردستان، وهو كهف شاندر الذي يعد أقدم وكبرى المناطق الأثرية لعصور ما قبل التاريخ، ويقع في سلسلة جبال برادوست.

واستعرض برنامج «صباح جديد» المُذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا يرصد تفاصيل العثور على تلك الوجبة، حيث تم العثور على بقايا أقدم وجبة غذائية مطبوخة في التاريخ عمرها نحو 70 ألف عام.

ونُشر هذا الاكتشاف في مجلة تابعة لجامعة كامبريدج، حيث عُثر على بقايا الطعام المتفحمة في موقع كهف شاندر وهو سكن لإنسان النياندرتال، وهذا يعني أن هذه البقايا المطبوخة كانت جزءًا من النظام الغذائي بين هؤلاء البشر، كما يعد ذلك دليلًا على عشق الطعام والتذوق وقتها.

وإنسان النياندرتال هو سلالة من الإنسان القديم انقرضت وعاشت في منطقة أوراسيا حتى 40 ألف سنة مضت، حيث كان محبًا للنكهات ويستخدم الأعشاب والنباتات والبقوليات لطهو الطعام، ويمثل هذا الاكتشاف أول مؤشر حقيقي للطهو المتطور ودليلًا على وجود ثقافة الطعام عند إنسان النياندرتال.