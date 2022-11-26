جهاز القاهرة الجديدة يُنظم زيارة لوفد طلابي للعاصمة الإدارية الجديدة

نظَّم مسئولو الإدارات المختصة بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالتنسيق مع مسئولي جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، زيارة لوفد من طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة الحرية النموذجية بالقاهرة الجديدة، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد أهم معالمها والتعرف على حجم المشروعات التي تنفذها الدولة وزيادة الشعور بالانتماء.

وبدأت الزيارة باستقبال الطلاب بمقر جهاز العاصمة الإدارية لتقديم شرحٍ وافٍ عن المشروعات المختلفة بالمدينة، والتعرف على مدى الإنجاز والتطور التكنولوجي وأهم المشروعات التي تميز المدينة، وذلك بحضور عددٍ من مسئولي الجهاز.

ثم توجه الطلاب في جولة ميدانية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، شملت منطقة الأعمال المركزية"الأبراج"، والحي السكني الثالث R3، والحي الحكومي، حيث تم تقديم شرح وافٍ عن جميع المشروعات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وأهمية وكيفية ربط تلك المشروعات بأكبر شبكة بنية تحتية ذكية على مستوى الجمهورية، ومدى التطور الذي وصلت إليه المدينة خلال الفترة السابقة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنّه تم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالطلاب، والذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات، وذلك في جو من الفخر، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية بعددٍ من المناطق بالمدينة.

كان قد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 69 قطعة أرض بـ17 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – معهد عال – مدارس – حضانة – مستشفى – مخبز، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية وغيرها).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 12 قطعة أرض بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى – إدارى – طبي – مركز خدمة وصيانة سيارات – محطة خدمة وتموين سيارات)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (صناعى – تجارى – مخبز – مستشفى خيري)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (خدمات صناعية – تعليمى – إدارى – مركز صيانة)، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى – إدارى)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى – إدارى – مدرسة – حضانة)، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى، وقطع الأراضي من (1) : (8) بنشاط مخازن دون الغذائي والدوائي، وقطع الأراضي من (9) : (19) عدا القطعة (17) بنشاط صناعي "أنشطة متعددة" عدا النشاط الغذائي.