هاني سرحان يوشك على الانتهاء من كتابة «سوق الكانتو» لأمير كرارة

أوشك الكاتب والسيناريست هاني سرحان على الانتهاء من كتابة سيناريو المسلسل الدرامي الجديد “سوق الكانتو” للنجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

ومن المنتظر أن يقوم هاني سرحان بتسليم الحلقات الأولى من العمل للشركة المنتجة خلال أيام استعدادا لتحديد موعد نهائي للتصوير، والمنتظر أن يكون بحلول منتصف شهر ديسمبر المقبل.

والمسلسل تدور أحداثه في فترة العشرينات، ومن المقرر الاستعانة بستايلست شهيرة لتصميم ملابس هذه الحقبة.

وجمعت جلسة خاصة مؤخرًا بين النجم أمير كرارة، والمخرج حسين المنباوي، والكاتب هاني سرحان، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل وترشيح الأبطال، حيث تم التعاقد مؤخرًا مع النجمة مي عز الدين، للقيام بدور البطولة النسائية للمسلسل، كما تم التعاقد مع الفنان عبدالعزيز مخيون، الذي انضم مؤخرًا لأسرة المسلسل، وجارِ ترشيح باقي أبطال العمل لإنهاء تعاقداتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتم الاتفاق في هذه الجلسة على بدء التصوير في منتصف شهر ديسمبر المقبل، عقب الانتهاء من كافة التحضيرات ومعاينة أماكن التصوير المختلفة.

بينما يواصل السيناريست والكاتب هاني سرحان، كتابة الحلقات الأخيرة من العمل الذي يعد أول تعاون بينه وبين النجم أمير كرارة.

من ناحية أخرى يواصل كرارة في الفترة الحالية التحضير لمسلسل جديد بعنوان “بطل العالم”، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويشاركه البطولة دينا الشربيني، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ومن المفترض أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع العام الجديد.

ويعود أمير كرارة، إلى جمهور السينما من جديد خلال الفترة المقبلة، حيث يبدأ كرارة خلال أيام تصوير فيلم “يوم استقالة مجرم”، تأليف إيهاب بليبل، ويشارك في بطولته كلا من ياسمين صبري، وذلك بعد اعتذار أمينة خليل ومحمد عبد الرحمن “توتا” وباسم سمرة.

يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة هو مشاركته في موسم رمضان الماضي في مسلسل العائدون، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.