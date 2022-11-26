«كهرباء الأقصر» يعتذر للمواطنين عن آثار أعمال تركيب الكابلات بالشوارع

تشهد محافظة الأقصر خلال الفترة الحالية تنفيذ أعمال رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، حيث يتم إحلال وتغيير كابلات شارع كورنيش النيل، مع إحلال وتجديد كابلات الجهد المتوسط لموزعات "الفندقية - العوامية - السيد يوسف"، بالإضافة إلى تركيب عدد 2 مغذي جديد للوحة توزيع الفندقية الجديدة.

وتقدم قطاع توزيع كهرباء الأقصر بالاعتذار لجمهور المواطنين عن الآثار الحالية لتنفيذ أعمال الحفر وتركيب الكابلات بالشوارع، وذلك طبقًا للخطة التي تستهدف رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بمدينة الأقصر، وكذلك مراعاة الأحمال المستقبلية للمدينة لما تمثله من أهمية قصوى لجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم.