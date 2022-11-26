برلماني: قرار البرلمان الأوروبي مرفوض.. ومصر لا تقبل إملاءات من الخارج

قال أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن قرار البرلمان الأوروبي ضد حالة حقوق الإنسان في مصر اعتمد على معلومات مضللة، لافتًا إلى أن مصر لا تقبل أي إملاءات أو ضغوط من الخارج.

وأضاف رمزي في بيانٍ صحفي، أنه لا يمكن القبول بأي محاولات للتدخل في شؤون القضاء المصري، موضحًا أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونفذتها لكن لا يمكن القبول بالتدخل السافر من أجل الإفراج عن شخص محكوم عليه بحكم قضائي والسؤال هنا هل تقبل دولة أوروبية في التدخل في أحكام القضاء على أراضيها.

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر دولة قوية وقرارها مستقل، رافضًا أي محاولات للضغط عليها وتسييس قضايا بعينها للتأثير على الشأن الداخلي المصري.

وطالب رمزي باحترام سيادة واستقلال القضاء، فمصر دولة قانون وينبغي على الجميع أن يحترم ذلك وألا يحاول فرض قرار بعينه على الإرادة المصرية.