السبت 26 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|تأثر باسم سمرة أثناء حديثه عن وفاة ابنته و6 ملايين منزل في أوكرانيا بلا كهرباء

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك
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شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، نرصد لكم في نشرة أخبار «أخبار فاتتك».

«مفيش حاجة تكسر قد فراق الضنا».. تأثر النجم باسم سمرة أثناء حديثه عن وفاة ابنته

قال الفنان باسم سمرة إن نظرته اختلفت تمامًا للحياة بعد وفاة ابنته، حيث لم يعد يشعر بالبهجة ولا السعادة، معقبًا: "ما بقتش أعرف أنبسط وأكون سعيدا في أي وقت بعد وفاة ابنتي".

وأضاف الفنان باسم سمرة خلال لقائه ببرنامج “حبر سري”، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس.

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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ640 مليون حالة

 ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم ارتفعت إلى 640 مليونا و849 ألفا و311 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم.

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محمود الليثي عن خوضه عالم الكتابة: «عندى إصرار أجرب كل حاجة»

قال الفنان محمود الليثي إنه قام بخوض تجرية كتابة الأفلام والمسلسلات أكثر من مرة، ولكن لم يعرض أي منها حتى الآن، معبراً: "أنا عندي إصرار أجرب كل حاجة".

وأكد الفنان محمود الليثي، خلال لقائه ببرنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، المذاع عبر فضائية "أون إي".

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زيلينسكى: 6 ملايين منزل في أوكرانيا بلا كهرباء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى إن أكثر من ستة ملايين منزل في أوكرانيا تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي أمس الجمعة، بعد يومين من الضربات الروسية الكثيفة، بحسب شبكة العربية.

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مدرب الولايات المتحدة يوجّه رسالة إلى إيران بعد التعادل مع إنجلترا: المهمة لم تنته بعد

أكد جريج برهالتر، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، رضاه عن نتيجة مباراة فريقه ضد إنجلترا في المباراة التي جمعت المنتخبين ببطولة كأس العالم قطر 2022.

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محمود الليثي باسم سمرة كورونا إصابات كورونا أوكرانيا زيلينسكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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