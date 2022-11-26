السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كانى ويست يعرض على ترامب منصب نائب الرئيس فى انتخابات 2024

كانى ويست
كانى ويست
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نشر مغني الراب  الأمريكى كانى ويست، مقطع فيديو على "تويتر" قال فيه إنه تحدث عن حملته المزمعة خلال اجتماعه الأخير مع ترامب في منزله بمارالاجو في فلوريدا، وقال ويست في مقطع الفيديو: "أعتقد أن الشيء الذي أثار قلق ترامب أكثر من غيره ، هو أنني أطلب منه أن يكون نائب الرئيس أعتقد أن هذا كان أقل من ذلك في قائمة الأشياء التي فاجأته."

 

وأوضح أن الرئيس السابق صرخ في وجهه بعد أن طلب منه ذلك، وقال في مقطع الفيديو: "عندما بدأ ترامب بالصراخ في وجهي على المنضدة يخبرني أنني سأخسر - أعني هل نجح ذلك مع أي شخص في التاريخ أنا كنت هادئ انتظرت فقط ليهدأ وأنا أفكر .. أنت تتحدث مع بي".

 

حاول كاني ويست الترشح للبيت الأبيض في عام 2020 ، لكنه كان داعمًا سابقًا لترامب، حيث التقى به في المكتب البيضاوي في عام 2018.

 

بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، قام مغني الراب بتغريد صورة له أمام خريطة ولاية للولايات المتحدة مع تسمية توضيحية تقول "KANYE 2024"، وفي مقابلة في سبتمبر مع ABC ، ​​أشار إلى أن لديه تطلعات سياسية مستقبلية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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