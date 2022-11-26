السبت 26 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مئات الإيرلنديين يحتجون على إيواء اللاجئين من أوكرانيا

لاجئين أوكرانيا
لاجئين أوكرانيا
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أفادت صحيفة "آيرش ميرور" الإيرلندية، عن تظاهر المئات من سكان العاصمة الأيرلندية دبلن، احتجاجًا على إيواء عدة مئات من اللاجئين الأوكرانيين.

وانطلقت الاحتجاجات في وسط منطقة الحائط الشرقي، وانضم مئات الأشخاص إلى السكان المحليين في التعبير عن معارضتهم لأعمال الحكومة.

ووفقًا للصحيفة، من المخطط استيعاب 380 شخصًا في مبنى قديم تم تجهيزه خصيصًا في هذه المنطقة، لكن "السكان المحليين غير راضين عن تركز هذا العدد من اللاجئين" في هذا المكان.

ووفقًا لإدارة الاندماج بالمدينة، يعيش في المبنى حاليًا مائة شخص أوكراني، جميعهم "رجال غير متزوجين"، ويفترض أن البقية سيأتون مع عائلاتهم.

ولحل النزاع، التقى وزير الاندماج الأيرلندي رودريك أوجورمان، والمسؤول بالمدينة باسكال دونوهيو مع سكان الجدار الشرقي، الذين أخبروا المتظاهرين أن وضع اللاجئين في منطقتهم يمثل استجابة "أزمة" لـ "حالة طوارئ دولية".

ووصل بالفعل أكثر من 62 ألف أوكراني إلى أيرلندا، ووفقًا للسلطات المحلية، قد يصل هذا العدد إلى 72 ألفًا بحلول نهاية ديسمبر.

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وائل لطفي

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مئات الإيرلنديين يحتجون على إيواء اللاجئين من أوكرانيا

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