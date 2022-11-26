السبت 26 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس فى السعودية

الطقس فى السعودية
الطقس فى السعودية
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حذر المركز الوطني السعودي للأرصاد من إمكانية سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة "تؤدي لجريان السيول" يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك و"أجزائها الساحلية".

حالة الطقس فى السعودية

ونقلت وكالة أنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني قوله مساء أمس، إن "الأمطار تشمل أيضًا مناطق الجوف، وحائل، والحدود الشمالية".

وأشارت وكالة أنباء السعودية إلى إصدار المركز تفاصيل عن هذه الحالات المطرية في تقرير خاص لاحقًا.

ودعا الجميع إلى الانتباه والتقيد بتعليمات الجهات المختصة، ومتابعة معلومات الطقس عبر NCM الذي يعمل على مدار الساعة للموافاة بآخر المستجدات.

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