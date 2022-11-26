السبت 26 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمين حلف الناتو: أوكرانيا ستشهد «شتاء قاسيا» وسنستمر بدعمها عسكريا

ينس ستولتنبيرج
ينس ستولتنبيرج
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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج إن أوكرانيا ستشهد" شتاء قاسيا" جراء الضربات الصاروخية الروسية لمصادر الطاقة، مشددا، ورغم قساوة الوضع سيستمر الحلف في دعمه عسكريا لكييف.

 

وأضاف ستولتنبيرج، في مؤتمر صحفي عشية اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف يومي 29 و 30 نوفمبر الجاري في بوخارست: "جراء الهجمات الصاروخية سيعاني الأوكرانيون من فقدان الحرارة والضوء والطعام. هذه بداية رهيبة لفصل الشتاء بالنسبة لأوكرانيا".

 

وأشار ستولتنبرج إلى أن أوروبا الآن تمر أيضا بفترة أزمة طاقة وارتفاع الأسعار.
 


بالمقابل اعتبر ستولتنبيرج أن حلف الناتو لا يزال يعتقد أن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا يزيد من فرص السلام، وقال: "من مصلحتنا الأمنية دعم أوكرانيا، وأن لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس، ونحن نضمن ممارسة حقها.. تنتهي معظم الحروب بالمفاوضات، لكن ما يحدث على طاولة المفاوضات يعتمد على ما يحدث على الأرض. لذلك، فإن أفضل طريقة لزيادة فرص التوصل إلى تسوية سلمية هي دعم أوكرانيا".

 

من جانب آخر رد الأمين العام للناتو على سؤال حول رفض ألمانيا نشر أنظمة دفاع جوي باتريوت في أوكرانيا، قائلا:، "نرى أن الإنتاج قد توسع بشكل كبير.
 

وعلى وجه الخصوص، تمكن الناتو من زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة السوفيتية بشكل كبير، وهذا ما تحتاجه أوكرانيا بشكل عاجل، حيث لا تزال لديها كمية كبيرة من المدفعية السوفيتية، التي تحتاج إلى ذخيرة وقطع غيار. إن الدول المنفردة على الجانب الشرقي للتحالف ما زالت تتمتع بقدرة إنتاجية كبيرة لهذا الغرض".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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