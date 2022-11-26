السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زاخاروفا: الناتو شريك فى الجرائم التى ارتكبها نظام كييف

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن حلف شمال الأطلنطى "الناتو" شريك فى الجرائم التى ارتكبها نظام كييف، بحسب "روسيا اليوم".

 

وكتبت زاخاروفا، فى منشور بثته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى"تليجرام"، معلّقة على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج بأن الحلف قد زاد بشكل كبير من إنتاج المعدات والذخيرة على الطراز السوفيتى، التى تحتاجها أوكرانيا، فى أوروبا الشرقية: "أن الناتو شريك في جرائم نظام كييف".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

 

وصرح الأمين العالم للحلف في وقت سابق بأن بعض حلفاء الناتو حافظوا على طاقتهم الإنتاجية وتمكنوا من زيادة إنتاج المعدات والذخيرة على الطراز السوفيتي من أجل إمدادها لأوكرانيا، التى لا يزال لديها الكثير من مدفعية الحقبة السوفيتية.

 

كما أكد ستولتنبرج أن إمداد أوكرانيا بأسلحة وفقًا لمعايير الناتو، بما فى ذلك أنظمة الدفاع الجوى، يزيد من قابلية التوافق بين جيوش الناتو وأوكرانيا.

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