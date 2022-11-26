السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقى يشدد على التكاتف بين السلطات

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على ضرورة التكاتف بين السلطات المختلفة بما يسهم في ارتقاء الأداء الحكومي والنيابي.

 

وقال السوداني - أوردته قناة السومرية نيوز، إن الأخير التقى نوابًا وممثلين عن قوى سياسية مختلفة؛ لبحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الخدمية وأولويات الحكومة في هذه المرحلة.


وأشار السوداني إلى أهمية التكاتف بين السلطات المختلفة بما يسهم في ارتقاء الأداء الحكومي والنيابي بالشكل الذي ينعكس على حياة المواطنين وحاجاتهم وطموحاتهم .


ودعا السوداني إلى تعضيد الجهد الخدمي والهندسي المكرس لتقديم الخدمات العاجلة، الذي يسعى الى إحداث فرق ملموس في الجانب الخدمي يرسخ ثقة مواطنينا في أداء الأجهزة الحكومية والمحلية.

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