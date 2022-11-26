السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسة الروسية: لم يتم الإعلان عن تعبئة جديدة بالبلاد

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ، دميتري بيسكوف، أنه لم يتم الإعلان عن "تعبئة جديدة في البلاد".


وقال بيسكوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "أن المعلومات حول احتمال بداية تعبئة جديدة في روسيا ليست صحيحة".

 


كانت هناك معلومات صحفية تفيد بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيوجه رسالة إلى الشعب الروسي قبل نهاية العام الجاري، حول "تعبئة الجنود والضباط والاقتصاد على حد سواء"، وحول "قواعد اللعب العالمي الجديدة" ومصير كل المواطنين الروس.

 


يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلمت في 28 أكتوبر الماضي الرئيس بوتين بانتهاء التعبئة الجزئية في البلاد، التي تم إعلانها في 21 سبتمبر الماضي.

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