مدرب الولايات المتحدة يوجّه رسالة إلى إيران بعد التعادل مع إنجلترا: المهمة لم تنته بعد

أكد جريج برهالتر المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، رضاه عن نتيجة مباراة فريقه ضد إنجلترا في المباراة التي جمعت المنتخبين ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وانتهت مباراة إنجلترا والولايات المتحدة بالتعادل السلبي بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال برهالتر في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أن كلا الفريقين قدما عملا مميزا للغاية، الفريقان واجها بعض الصعوبات في بعض الأحيان وبشكل عام أنا راضٍ عن هذا الجهد".

وأضاف: "أود أن أرى الأهداف تُسجل من الكرات الثابتة لدينا، نحن فخورون بالنتيجة ولكن مهمتنا لم تنته بعد، يجب أن نفوز يوم الثلاثاء على إيران، ونعلم أنه برصيد خمس نقاط سنكون في الدور المقبل، يجب أن نركز على هذه النقاط الخمس".

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط ويليه منتخب إيران برصيد 3 نقاط ثم الولايات المتحدة برصيد نقطتين وأخيرا ويلز برصيد نقطة واحدة.