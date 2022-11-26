بلجيكا تعلن عزمها تزويد أوكرانيا بـ10 مسيرات غواصة

أعلنت بلجيكا عن عزمها تزويد أوكرانيا بنحو 10 مسيرات غواصة، حيث أكد رئيس هيئة أركان الجيش البلجيكي، ميشال هوفمان أن القوات الأوكرانية تحرز تقدمُا في المعارك، وكييف وغير مستعدة للتفاوض الآن.

وقال: "لا يبدو أن الأوكرانيين على استعداد للذهاب والتفاوض على الإطلاق".

وأشار في مقابلة مطولة مع مجلة "لو سوار" البلجيكية، إلى أن أوكرانيا مصممة على استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

وأكد أن أشهر الحرب التسعة هذه غيرت باعتقاده، العقلية والمفاهيم في مجال الأمن والدفاع، مضيفُا أن بلاده تستقي العبر، ومصممة على دعم السلطات الأوكرانية.

يشار إلى أن كييف كانت أكدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، رفضها إجراء أي تسوية أو تفاوض مع الكرملين، قبل انسحاب كافة القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، بما فيها القرم، و"تدفيع موسكو الثمن".