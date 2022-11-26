بكين بصدد تسريع إعادة فتح المتاجر المتأثرة بجائحة كورونا

تعهدت العاصمة الصينية بكين بالإسراع فى إعادة فتح مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت، التى تعتبر أساسية لمعيشة السكان، بعد إغلاقها بغية السيطرة على جائحة (كوفيد-19) والوقاية منها.

وقال المتحدث باسم حكومة بلدية بكين شيوى خه جيان- خلال مؤتمر صحفى أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، الجمعة- إنه إذا تعرضت هذه المتاجر لتفشي الجائحة، سيُسمح بإعادة فتحها بعد يوم واحد من الإغلاق المطلوب، ولن تغلق لأكثر من ثلاثة أيام.



وتأتي هذه التعليمات الجديدة وسط مجموعة من الإجراءات الداعمة التى أعلنتها المدينة؛ لضمان التشغيل السلس للمدينة، واستقرار أسعار المنتجات في خضم جهودها من أجل السيطرة على تفشى المرض.



وأضاف شيوي أنه استجابةً للشواغل العامة، ستزيد حكومة بكين من دعمها للسكان الذين يضطرون إلى مغادرة مجتمعاتهم السكنية المغلقة للحصول على الخدمات الطبية، مضيفا أنه سيتم أيضًا معالجة القمامة من المناطق عالية الخطورة بعناية.



وسجلت بكين، 424 حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بـ (كوفيد-19)، و1436 حالة محلية دون أعراض.