السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بكين بصدد تسريع إعادة فتح المتاجر المتأثرة بجائحة كورونا

كورونا فى الصين
كورونا فى الصين
ads

تعهدت العاصمة الصينية بكين بالإسراع فى إعادة فتح مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت، التى تعتبر أساسية لمعيشة السكان، بعد إغلاقها بغية السيطرة على جائحة (كوفيد-19) والوقاية منها.

 

وقال المتحدث باسم حكومة بلدية بكين شيوى خه جيان- خلال مؤتمر صحفى أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، الجمعة- إنه إذا تعرضت هذه المتاجر لتفشي الجائحة، سيُسمح بإعادة فتحها بعد يوم واحد من الإغلاق المطلوب، ولن تغلق لأكثر من ثلاثة أيام.


وتأتي هذه التعليمات الجديدة وسط مجموعة من الإجراءات الداعمة التى أعلنتها المدينة؛ لضمان التشغيل السلس للمدينة، واستقرار أسعار المنتجات في خضم جهودها من أجل السيطرة على تفشى المرض.


وأضاف شيوي أنه استجابةً للشواغل العامة، ستزيد حكومة بكين من دعمها للسكان الذين يضطرون إلى مغادرة مجتمعاتهم السكنية المغلقة للحصول على الخدمات الطبية، مضيفا أنه سيتم أيضًا معالجة القمامة من المناطق عالية الخطورة بعناية.


وسجلت بكين، 424 حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بـ (كوفيد-19)، و1436 حالة محلية دون أعراض.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

مصرع ربة منزل فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بكفر شكر بالقليوبية

حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية السبت 26 نوفمبر 2022

كل ما تريد معرفته عن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى إلكترونيا

قصف صاروخى يستهدف قاعدة أمرىكية فى الشدادى بسوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»